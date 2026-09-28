Рашисти викрадають цивільних та женуть дітей і літніх осіб через газогін на Куп’янщині, - "Хартія". ВIДЕО
Російські військові вивели з Куп’янської громади на Харківщині групу цивільних та завели їх у газогін, використовуючи людей як прикриття для відступу.
Відео оприлюднив корпус НГУ "Хартія", передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, 27 вересня розвідувальними дронами корпусу було зафіксовано, які російські окупанти виводять із Куп'янської громади нан Харківщині цивільних.
"Хартія" проводить контрнаступальні дії, а росіяни тікають, ховаючись за цивільними.
На відео - дев'ять людей: діти, літні люди та одна людина на милицях.
"Поруч із ними йдуть чоловіки призовного віку в цивільному одязі. Найімовірніше, це російські військові, які зняли форму й виходять з-під удару під прикриттям дітей і стариків", - зазначили у "Хартії".
Так, цивільни провели з Куп'янська через село Голубівка до газогону "Шебелинка - Острогозьк" і завели всередину труби
Вказаний газогін росіяни використовують для непомітного заведення в місто своїх штурмовиків. Дітям та літнім людям доведеться пройти в ній понад 10 км. Труба виходить у ліс, і звідти людей, імовірно, вивезуть на окуповану територію. Усю дорогу росіяни знімали їх на камеру.
Українські воїни побачили групу та не відкривали вогонь, бо там були цивільні.
Так, росіяни вчинили чергові воєнні злочини. Йдеться про примусове вивезення цивільних, використання їх як "живого щита", а також використання цивільного одягу російськими військовими.
У корпусі "Хартія" попереджають: найближчим часом ці кадри можуть з'явитися в російських медіа під назвою "евакуація" або "порятунок мирних жителів", з інтерв'ю проросійських місцевих. Насправді ж людей під конвоєм загнали в трубу, а поруч, прикриваючись ними, тікали російські солдати.
Вказані матеріали передадуть для розслідування воєнних злочинів.
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