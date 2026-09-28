Рашисти викрадають цивільних та женуть дітей і літніх осіб через газогін на Куп’янщині, - "Хартія". ВIДЕО

Російські військові вивели з Куп’янської громади на Харківщині групу цивільних та завели їх у газогін, використовуючи людей як прикриття для відступу.

Відео оприлюднив корпус НГУ "Хартія", передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Так, 27 вересня розвідувальними дронами корпусу було зафіксовано, які російські окупанти виводять із Куп'янської громади нан Харківщині цивільних.

"Хартія" проводить контрнаступальні дії, а росіяни тікають, ховаючись за цивільними.

На відео - дев'ять людей: діти, літні люди та одна людина на милицях.

Також дивіться: П’ятеро іноземних штурмовиків із бригади "Хартія" за підтримки дронів зачистили позицію окупантів на Куп’янщині. ВIДЕО

"Поруч із ними йдуть чоловіки призовного віку в цивільному одязі. Найімовірніше, це російські військові, які зняли форму й виходять з-під удару під прикриттям дітей і стариків", - зазначили у "Хартії".

Так, цивільни провели з Куп'янська через село Голубівка до газогону "Шебелинка - Острогозьк" і завели всередину труби

Вказаний газогін росіяни використовують для непомітного заведення в місто своїх штурмовиків. Дітям та літнім людям доведеться пройти в ній понад 10 км. Труба виходить у ліс, і звідти людей, імовірно, вивезуть на окуповану територію. Усю дорогу росіяни знімали їх на камеру.

Читайте: Сили оборони повернули контроль біля Западного на Харківщині, - DeepState

Українські воїни побачили групу та не відкривали вогонь, бо там були цивільні.

Так, росіяни вчинили чергові воєнні злочини. Йдеться про примусове вивезення цивільних, використання їх як "живого щита", а також використання цивільного одягу російськими військовими.

У корпусі "Хартія" попереджають: найближчим часом ці кадри можуть з'явитися в російських медіа під назвою "евакуація" або "порятунок мирних жителів", з інтерв'ю проросійських місцевих. Насправді ж людей під конвоєм загнали в трубу, а поруч, прикриваючись ними, тікали російські солдати.

Вказані матеріали передадуть для розслідування воєнних злочинів.

Читайте: Воєнні злочини у Бучі: ідентифіковано ще одного рашиста, який знущався з цивільного під час окупації