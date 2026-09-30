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Новини Обстріл Харкова
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Росіяни атакували дроном ТЦ у Харкові: є поранений

РФ атакувала ТЦ у Харкові

Сьогодні, 30 вересня, російські війська завдали удару по Харкову, унаслідок чого поранено людину.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Ворог ударив бойовим дроном по одному з торгівельних центрів Київського району.

Наслідки уточнюються.

Пізніше надійшла інформація про одну поранену людину.

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Що передувало

Нагадаємо, пізно ввечері 29 вересня російські війська атакували Салтівський і Київський райони Харкова.

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обстріл (37055) Харків (5697) Харківська область (3260) Харківський район (1100)
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