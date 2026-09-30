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Росіяни атакували дроном ТЦ у Харкові: є поранений
Сьогодні, 30 вересня, російські війська завдали удару по Харкову, унаслідок чого поранено людину.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Ворог ударив бойовим дроном по одному з торгівельних центрів Київського району.
Наслідки уточнюються.
Пізніше надійшла інформація про одну поранену людину.
Що передувало
Нагадаємо, пізно ввечері 29 вересня російські війська атакували Салтівський і Київський райони Харкова.
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