Росіяни знищили "Епіцентр" у Харкові: є постраждала. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зранку росіяни реактивним шахедом атакували "Епіцентр" у Харкові. Внаслідок атаки будівля зазнала значних пошкоджень і загорілася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі області.

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За попередніми даними, ворог застосував реактивний БпЛА "Герань-4".

Постраждала 65-річна працівниця ТЦ. Медики діагностували у жінки гостру реакцію на стрес.

Внаслідок атаки будівля зазнала значних пошкоджень, виникла пожежа.

"Епіцентр" уже зазнавав російського удару

Це не перша атака російських військ на "Епіцентр" у Харкові. 27 серпня 2026 року внаслідок удару по торговельному центру загинула людина, ще п’ятеро людей дістали поранення.

Після нинішньої атаки на місці продовжують працювати рятувальники та інші екстрені служби. Вони ліквідовують наслідки удару та пожежі.

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Наслідки атаки













