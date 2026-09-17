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Рашисти вдарили по ТЦ в одному з районів Харкова
Російські окупанти атакували безпілотником торговий центр в Основʼянському районі Харкова.
Про це повідомив глава ОВА Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Уточнюємо інформацію щодо наслідків та постраждалих. Усі екстрені служби працюють в посиленому режимі", - йдеться в повідомленні.
Попередньо, внаслідок ворожого удару по торгівельному центру в Основ'янському районі немає постраждалих, додав глава ОВА згодом.
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