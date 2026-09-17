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Новини Обстріли Харкова
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Рашисти вдарили по ТЦ в одному з районів Харкова

Торговий центр атакувала РФ у Харкові: що відомо про наслідки?

Російські окупанти атакували безпілотником торговий центр в Основʼянському районі Харкова.

Про це повідомив глава ОВА Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Уточнюємо інформацію щодо наслідків та постраждалих. Усі екстрені служби працюють в посиленому режимі", - йдеться в повідомленні.

Попередньо, внаслідок ворожого удару по торгівельному центру в Основ'янському районі немає постраждалих, додав глава ОВА згодом.

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Автор: 

обстріл (36772) Харків (5687) ТРЦ (102) Харківська область (3205) Харківський район (1086)
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