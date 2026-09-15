Росія масовано обстріляла регіони України: є загиблі та десятки поранених. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські війська протягом минулої доби атакували Донецьку, Харківську, Запорізьку, Херсонську, Дніпропетровську та Сумську області. Внаслідок обстрілів є загиблі та десятки поранених, серед постраждалих - діти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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На Донеччині загинули троє людей

За 14 вересня поліція зафіксувала 995 російських ударів по лінії фронту та житловому сектору Донеччини. Під вогнем перебували 13 населених пунктів, повідомили у поліції області.

У Краматорську російські війська вдарили п'ятьма КАБ-250 та п'ятьма безпілотниками. Загинула цивільна людина, ще двоє дістали поранення. Пошкоджено багатоквартирний і вісім приватних будинків, заклад освіти, господарську споруду, об'єкт інфраструктури та автомобіль.

У Дружківці внаслідок ударів FPV-дронами загинула людина, ще троє жителів дістали травми.

У Слов'янську армія РФ застосувала дві авіабомби КАБ-250 та безпілотники. Загинула людина, ще троє постраждали, серед них хлопчик 2012 року народження. Пошкоджено багатоквартирний та 24 приватних будинки, торговий павільйон і автомобіль.

Ще по одному пораненому зафіксували в Ясногірці та Знаменівці. У Ясній Поляні через обстріл із РСЗВ "Смерч" травмувався мирний житель.

Крім того, близько 00:30 15 вересня російський БпЛА "Молнія-2" влучив у багатоповерхівку в Слов'янську. Інформації про постраждалих не надходило.







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На Харківщині загинула людина, 17 поранені

Протягом доби російські війська атакували Харків та ще 19 населених пунктів області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів загинув 26-річний чоловік, ще 17 людей дістали поранення, серед них четверо дітей.

В Ізюмі загинув чоловік, ще 12 людей дістали вибухових поранень. Серед постраждалих — однорічна дівчинка, хлопці 14 та 17 років і 16-річна дівчина. Ще одна 81-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.

Також поранення зафіксували в інших населених пунктах області.

Росіяни застосовували КАБи, РСЗВ, "Герань-2", "Ланцет", FPV-дрони, "Молнії" та інші безпілотники.

Внаслідок атак пошкоджені житлові будинки, автомобілі, навчальні та медичні заклади, магазини, господарські й адміністративні будівлі, електромережі, фермерське господарство та склад із зерном.





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На Запоріжжі загинули двоє людей

За минулу добу російські війська завдали по Запорізькій області 1095 ударів. Зокрема, окупанти застосували 825 БпЛА, 242 артилерійські удари, 22 авіаційні атаки та шість ударів із РСЗВ, повідомили у поліції області.

У Новомиколаївці внаслідок влучань FPV-дронів загинули двоє місцевих чоловіків.

У Запоріжжі російський безпілотник влучив у припаркований автомобіль. Поранення дістали 38-річна жінка.

Під атаками перебували десятки населених пунктів області.





На Херсонщині загинула людина, ще 11 поранені

У Херсонській області протягом доби російські війська атакували 28 населених пунктів, зокрема Херсон, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Окупанти били по житлових кварталах, критичній та соціальній інфраструктурі. Пошкоджено шість багатоповерхівок, два приватні будинки, адмінбудівлю, господарську споруду, автобус та автомобілі.

Внаслідок російської агресії одна людина загинула, ще 11 отримали поранення.

Водночас вранці 15 вересня стало відомо про нові атаки. До лікарні звернулися двоє людей, які напередодні постраждали через удар російського безпілотника. 48-річна жінка та 38-річний чоловік дістали вибухові травми, контузії, струс мозку та гостру реакцію на стрес.

Близько 09:00 росіяни також атакували Білозерку. Поранення дістали двоє чоловіків віком 38 та 60 років. Їх доправили до лікарні.

На Дніпропетровщині поранені двоє людей

Російські війська понад десять разів атакували Нікопольський та Синельниківський райони області, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

Під ударом перебували Нікополь, Марганецька та Мирівська громади. Пошкоджено адмінбудівлю та багатоквартирні будинки.

63-річного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості. Ще один 31-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

У Синельниківському районі пошкоджено приватний будинок.

На Сумщині поранені троє людей

Протягом минулої доби російські війська здійснили 25 обстрілів 20 населених пунктів Сумської області, повідомили у поліції області.

У Свеській громаді внаслідок удару БпЛА поранені 62-річний чоловік та 40-річна жінка. Пошкоджено господарську споруду.

У Сумській міській громаді пошкоджено приватні будинки, СТО, офісне приміщення та автомобілі. У Степанівській громаді пошкоджені будинок і автомобіль, а в Середино-Будській — багатоквартирний та приватний будинки, магазин і мопед.

Вранці 15 вересня в Сумській міській громаді через удар БпЛА травмувався 15-річний хлопець. Також пошкоджено будинок та автомобіль.

На Чернігівщині загинули троє людей

У Прилуках російський удар по складах сільськогосподарського підприємства забрав життя трьох людей - двох чоловіків і жінки, повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чаус.

Ще 15 людей постраждали, шестеро з них перебувають у лікарні. За попередніми даними, для атаки російські війська застосували ударні БпЛА типу "Бандероль". У місті пошкоджені адміністративні будівлі, магазини, приватні та багатоповерхові будинки, автомобілі.

Крім того, росіяни вдарили FPV-дроном по селу Корюківської громади, пошкодивши будинок культури.

Загалом протягом доби на Чернігівщині зафіксували 24 обстріли, 16 із них - із застосуванням FPV-дронів.