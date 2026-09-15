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Новости Фото Обстрелы Украины
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Россия массированно обстреляла регионы Украины: есть погибшие и десятки раненых. ВИДЕО+ФОТО

За последние сутки российские войска обстреляли Донецкую, Харьковскую, Запорожскую, Херсонскую, Днепропетровскую и Сумскую области. В результате обстрелов есть погибшие и десятки раненых, среди пострадавших — дети.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В Донецкой области погибли три человека

За 14 сентября полиция зафиксировала 995 российских ударов по линии фронта и жилому сектору Донецкой области. Под обстрелом оказались 13 населенных пунктов, сообщили в полиции области.

В Краматорске российские войска нанесли удары пятью КАБ-250 и пятью беспилотниками. Погиб один мирный житель, еще двое получили ранения. Повреждены многоквартирный дом и восемь частных домов, учебное заведение, хозяйственное сооружение, объект инфраструктуры и автомобиль.

В Дружковке в результате ударов FPV-дронами погиб человек, еще трое жителей получили травмы.

В Славянске армия РФ применила две авиабомбы КАБ-250 и беспилотники. Погиб человек, еще трое пострадали, среди них мальчик 2012 года рождения. Повреждены многоквартирный дом и 24 частных дома, торговый павильон и автомобиль.

Еще по одному раненому зафиксировали в Ясногорке и Знаменовке. В Ясной Поляне в результате обстрела из РСЗО "Смерч" получил травму мирный житель.

Кроме того, около 00:30 15 сентября российский БПЛА "Молния-2" попал в многоэтажный дом в Славянске. Информации о пострадавших не поступало.

Обстрелы областей
Обстрелы областей
Обстрелы областей

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В Харьковской области погиб человек, 17 ранены

В течение суток российские войска атаковали Харьков и еще 19 населенных пунктов области, сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

В результате обстрелов погиб 26-летний мужчина, еще 17 человек получили ранения, среди них четверо детей.

В Изюме погиб мужчина, еще 12 человек получили взрывные ранения. Среди пострадавших - годовалая девочка, мальчики 14 и 17 лет и 16-летняя девушка. Ещё одна 81-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию.

Также ранения зафиксированы в других населенных пунктах области.

Россияне применяли КАБы, РСЗО, "Герань-2", "Ланцет", FPV-дроны, "Молнии" и другие беспилотники.

В результате атак повреждены жилые дома, автомобили, учебные и медицинские учреждения, магазины, хозяйственные и административные здания, электросети, фермерское хозяйство и склад с зерном.

Обстрелы областей 14 сентября
Обстрелы областей 14 сентября

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В Запорожской области погибли два человека

За прошедшие сутки российские войска нанесли по Запорожской области 1095 ударов. В частности, оккупанты применили 825 БПЛА, 242 артиллерийских удара, 22 авиационных атаки и шесть ударов из РСЗО, сообщили в полиции области.

В Новониколаевке в результате попаданий FPV-дронов погибли двое местных мужчин.

В Запорожье российский беспилотник попал в припаркованный автомобиль. Ранения получила 38-летняя женщина.

Под атаками оказались десятки населенных пунктов области.

Обстрелы областей 14 сентября
Обстрелы областей 14 сентября

В Херсонской области погиб человек, еще 11 получили ранения

В Херсонской области за сутки российские войска атаковали 28 населенных пунктов, в том числе Херсон, сообщил глава ОГА Александр Прокудин.

Оккупанты наносили удары по жилым кварталам, критической и социальной инфраструктуре. Повреждены шесть многоэтажных домов, два частных дома, административное здание, хозяйственное сооружение, автобус и автомобили.

В результате российской агрессии один человек погиб, ещё 11 получили ранения.

В то же время утром 15 сентября стало известно о новых атаках. В больницу обратились двое людей, которые накануне пострадали в результате удара российского беспилотника. 48-летняя женщина и 38-летний мужчина получили взрывные травмы, контузии, сотрясение мозга и острую стрессовую реакцию.

Около 09:00 россияне также атаковали Белозерку. Ранения получили двое мужчин в возрасте 38 и 60 лет. Их доставили в больницу.

В Днепропетровской области ранены два человека

Российские войска более десяти раз атаковали Никопольский и Синельниковский районы области, сообщил начальник ОГА Александр Ганжа.

Под ударом оказались Никополь, Марганецкая и Мировская громады. Повреждены административное здание и многоквартирные дома.

63-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести. Еще один 31-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

В Синельниковском районе поврежден частный дом.

В Сумской области ранены трое человек

За прошедшие сутки российские войска совершили 25 обстрелов 20 населенных пунктов Сумской области, сообщили в полиции области.

В Свесской громаде в результате удара БПЛА ранены 62-летний мужчина и 40-летняя женщина. Повреждено хозяйственное сооружение.

В Сумской городской громаде повреждены частные дома, СТО, офисное помещение и автомобили. В Степановской громаде повреждены дом и автомобиль, а в Середино-Будской — многоквартирный и частный дома, магазин и мопед.

Утром 15 сентября в Сумской городской общине в результате удара БПЛА получил травмы 15-летний юноша. Также повреждены дом и автомобиль.

В Черниговской области погибли три человека

В Прилуках российский удар по складам сельскохозяйственного предприятия унес жизни трех человек — двух мужчин и женщины, сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус.

Еще 15 человек пострадали, шестеро из них находятся в больнице. По предварительным данным, для атаки российские войска применили ударные БПЛА типа "Бандероль". В городе повреждены административные здания, магазины, частные и многоэтажные дома, автомобили.

Кроме того, россияне нанесли удар FPV-дроном по селу Корюковской громады, повредив дом культуры.

Всего за сутки в Черниговской области зафиксировали 24 обстрела, 16 из них — с применением FPV-дронов.

Автор: 

Запорожье (3216) Краматорськ (2648) обстрел (35435) Сумская область (4518) Харьков (8257) Херсон (3513) Запорожская область (4879) Донецкая область (13186) Изюм (338) Никополь (1438) Днепропетровская область (5710) Харьковская область (3174) Херсонская область (6079) Никопольский район (878) Синельниковский район (603) Краматорский район (1491) Запорожский район (830) Изюмский район (277) Харьковский район (1083) Херсонский район (1039) Дружковка (206) Славянск (2883) Белозерка (109) Новониколаевка (7)
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