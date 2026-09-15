Россия массированно обстреляла регионы Украины: есть погибшие и десятки раненых. ВИДЕО+ФОТО

За последние сутки российские войска обстреляли Донецкую, Харьковскую, Запорожскую, Херсонскую, Днепропетровскую и Сумскую области. В результате обстрелов есть погибшие и десятки раненых, среди пострадавших — дети.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В Донецкой области погибли три человека

За 14 сентября полиция зафиксировала 995 российских ударов по линии фронта и жилому сектору Донецкой области. Под обстрелом оказались 13 населенных пунктов, сообщили в полиции области.

В Краматорске российские войска нанесли удары пятью КАБ-250 и пятью беспилотниками. Погиб один мирный житель, еще двое получили ранения. Повреждены многоквартирный дом и восемь частных домов, учебное заведение, хозяйственное сооружение, объект инфраструктуры и автомобиль.

В Дружковке в результате ударов FPV-дронами погиб человек, еще трое жителей получили травмы.

В Славянске армия РФ применила две авиабомбы КАБ-250 и беспилотники. Погиб человек, еще трое пострадали, среди них мальчик 2012 года рождения. Повреждены многоквартирный дом и 24 частных дома, торговый павильон и автомобиль.

Еще по одному раненому зафиксировали в Ясногорке и Знаменовке. В Ясной Поляне в результате обстрела из РСЗО "Смерч" получил травму мирный житель.

Кроме того, около 00:30 15 сентября российский БПЛА "Молния-2" попал в многоэтажный дом в Славянске. Информации о пострадавших не поступало.







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В Харьковской области погиб человек, 17 ранены

В течение суток российские войска атаковали Харьков и еще 19 населенных пунктов области, сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

В результате обстрелов погиб 26-летний мужчина, еще 17 человек получили ранения, среди них четверо детей.

В Изюме погиб мужчина, еще 12 человек получили взрывные ранения. Среди пострадавших - годовалая девочка, мальчики 14 и 17 лет и 16-летняя девушка. Ещё одна 81-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию.

Также ранения зафиксированы в других населенных пунктах области.

Россияне применяли КАБы, РСЗО, "Герань-2", "Ланцет", FPV-дроны, "Молнии" и другие беспилотники.

В результате атак повреждены жилые дома, автомобили, учебные и медицинские учреждения, магазины, хозяйственные и административные здания, электросети, фермерское хозяйство и склад с зерном.





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В Запорожской области погибли два человека

За прошедшие сутки российские войска нанесли по Запорожской области 1095 ударов. В частности, оккупанты применили 825 БПЛА, 242 артиллерийских удара, 22 авиационных атаки и шесть ударов из РСЗО, сообщили в полиции области.

В Новониколаевке в результате попаданий FPV-дронов погибли двое местных мужчин.

В Запорожье российский беспилотник попал в припаркованный автомобиль. Ранения получила 38-летняя женщина.

Под атаками оказались десятки населенных пунктов области.





В Херсонской области погиб человек, еще 11 получили ранения

В Херсонской области за сутки российские войска атаковали 28 населенных пунктов, в том числе Херсон, сообщил глава ОГА Александр Прокудин.

Оккупанты наносили удары по жилым кварталам, критической и социальной инфраструктуре. Повреждены шесть многоэтажных домов, два частных дома, административное здание, хозяйственное сооружение, автобус и автомобили.

В результате российской агрессии один человек погиб, ещё 11 получили ранения.

В то же время утром 15 сентября стало известно о новых атаках. В больницу обратились двое людей, которые накануне пострадали в результате удара российского беспилотника. 48-летняя женщина и 38-летний мужчина получили взрывные травмы, контузии, сотрясение мозга и острую стрессовую реакцию.

Около 09:00 россияне также атаковали Белозерку. Ранения получили двое мужчин в возрасте 38 и 60 лет. Их доставили в больницу.

В Днепропетровской области ранены два человека

Российские войска более десяти раз атаковали Никопольский и Синельниковский районы области, сообщил начальник ОГА Александр Ганжа.

Под ударом оказались Никополь, Марганецкая и Мировская громады. Повреждены административное здание и многоквартирные дома.

63-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести. Еще один 31-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

В Синельниковском районе поврежден частный дом.

В Сумской области ранены трое человек

За прошедшие сутки российские войска совершили 25 обстрелов 20 населенных пунктов Сумской области, сообщили в полиции области.

В Свесской громаде в результате удара БПЛА ранены 62-летний мужчина и 40-летняя женщина. Повреждено хозяйственное сооружение.

В Сумской городской громаде повреждены частные дома, СТО, офисное помещение и автомобили. В Степановской громаде повреждены дом и автомобиль, а в Середино-Будской — многоквартирный и частный дома, магазин и мопед.

Утром 15 сентября в Сумской городской общине в результате удара БПЛА получил травмы 15-летний юноша. Также повреждены дом и автомобиль.

В Черниговской области погибли три человека

В Прилуках российский удар по складам сельскохозяйственного предприятия унес жизни трех человек — двух мужчин и женщины, сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус.

Еще 15 человек пострадали, шестеро из них находятся в больнице. По предварительным данным, для атаки российские войска применили ударные БПЛА типа "Бандероль". В городе повреждены административные здания, магазины, частные и многоэтажные дома, автомобили.

Кроме того, россияне нанесли удар FPV-дроном по селу Корюковской громады, повредив дом культуры.

Всего за сутки в Черниговской области зафиксировали 24 обстрела, 16 из них — с применением FPV-дронов.