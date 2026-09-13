В Краматорске число пострадавших после авиаудара РФ возросло до шести. ФОТОрепортаж

Число пострадавших в результате российского авиаудара по жилой застройке Краматорска в Донецкой области возросло до шести человек. Днем 13 сентября российские войска сбросили на город четыре авиационные бомбы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом областное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщило в Facebook.

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Спасатели извлекли людей из-под завалов

Под завалами пятиэтажного дома после российского удара оказались люди. В ходе аварийно-спасательных работ спасатели деблокировали двух женщин и передали их сотрудникам скорой медицинской помощи.

На месте удара спасатели разобрали 1,7 тонны строительных конструкций. В настоящее время аварийно-спасательные работы завершены.

Из-за разрушения лестничной клетки и деформации входной двери жильцы нескольких квартир оказались заблокированными. С помощью автолестницы спасатели помогли выбраться 12 людям.

Пожар охватил пять этажей

После удара в квартирах с первого по пятый этажи возник пожар. Огонь распространился на площадь 500 квадратных метров.

Спасатели локализовали возгорание.

Всего число пострадавших в результате авиаудара по жилой застройке Краматорска возросло до шести человек.

Ранее сообщалось, что в результате российской атаки на Одессу пострадали 24 человека, в том числе двое детей.

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