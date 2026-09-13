У Краматорську кількість постраждалих після авіаудару РФ зросла до шести. ФОТОрепортаж

Кількість постраждалих унаслідок російського авіаудару по житловій забудові Краматорська Донецької області зросла до шести осіб. Російські війська вдень 13 вересня скинули на місто чотири авіаційні бомби.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це обласне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомило у Фейсбуці.

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Рятувальники дістали людей з-під завалів

Під завалами п’ятиповерхового будинку після російського удару опинилися люди. Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники деблокували двох жінок і передали їх працівникам екстреної медичної допомоги.

На місці удару рятувальники розібрали 1,7 тонни будівельних конструкцій. Наразі аварійно-рятувальні роботи завершені.

Через руйнування сходової клітки та деформацію вхідних дверей мешканці кількох квартир опинилися заблокованими. За допомогою автодрабини рятувальники допомогли вибратися 12 людям.

Пожежа охопила п’ять поверхів

Після удару в квартирах із першого по п’ятий поверхи виникла пожежа. Вогонь поширився на площу 500 квадратних метрів.

Рятувальники локалізували займання.

Загалом кількість постраждалих унаслідок авіаційного удару по житловій забудові Краматорська зросла до шести осіб.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російської атаки на Одесу постраждали 24 людини, зокрема двоє дітей.

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