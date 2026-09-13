Окупанти вдарили по цивільній автівці в Краматорську: дві людини загинули і чотири поранені. ФОТО
Сьогодні, 13 серпня, російські війська цілеспрямовано атакували цивільну автівку, яка рухалася в центрі Краматорська.
Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Зазначається, що внаслідок атаки дві людини загинули і чотири поранені.
На місці працюють усі відповідальні служби. Встановлюються остаточні наслідки удару.
"Знову і знову росіяни доводять, що прийшли сюди вбити всіх, до кого зможуть дотягнутися. Кожен день на Донеччині — це смертельна небезпека! Закликаю всіх донеччан, а особливо сім'ї з дітьми: евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!" - наголосив начальник ОВА.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що ворог цілеспрямовано атакував пожежно-рятувальну частину у Краматорську на Донеччині, унаслідок чого є поранені.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль