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Новости Обстрелы Харькова
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Рашисты нанесли удар по ТЦ в одном из районов Харькова

Торговый центр подвергся атаке РФ в Харькове: что известно о последствиях?

Российские оккупанты атаковали с помощью беспилотника торговый центр в Основянском районе Харькова.

Об этом сообщил глава ОГА Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Уточняем информацию о последствиях и пострадавших. Все экстренные службы работают в усиленном режиме", — говорится в сообщении.

Предварительно, в результате вражеского удара по торговому центру в Основянском районе пострадавших нет, добавил глава ОГА позже.

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Автор: 

обстрел (35462) Харьков (8258) трц (68) Харьковская область (3178) Харьковский район (1084)
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