Рашисты нанесли удар по ТЦ в одном из районов Харькова
Российские оккупанты атаковали с помощью беспилотника торговый центр в Основянском районе Харькова.
Об этом сообщил глава ОГА Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Уточняем информацию о последствиях и пострадавших. Все экстренные службы работают в усиленном режиме", — говорится в сообщении.
Предварительно, в результате вражеского удара по торговому центру в Основянском районе пострадавших нет, добавил глава ОГА позже.
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