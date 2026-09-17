Рашисты нанесли удар по ТЦ в одном из районов Харькова

Российские оккупанты атаковали с помощью беспилотника торговый центр в Основянском районе Харькова.

Об этом сообщил глава ОГА Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

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"Уточняем информацию о последствиях и пострадавших. Все экстренные службы работают в усиленном режиме", — говорится в сообщении.

Предварительно, в результате вражеского удара по торговому центру в Основянском районе пострадавших нет, добавил глава ОГА позже.

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