Россияне уничтожили "Эпицентр" в Харькове: есть пострадавшая. ВИДЕО+ФОТО

Утром россияне реактивным шахедом атаковали "Эпицентр" в Харькове. В результате атаки здание подверглось значительным повреждениям и загорелось.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре области.

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По предварительным данным, враг применил реактивный БПЛА "Герань-4".

Пострадала 65-летняя сотрудница ТЦ. Медики диагностировали у женщины острую стрессовую реакцию.

В результате атаки здание получило значительные повреждения, возник пожар.

"Эпицентр" уже подвергался российскому удару

Это не первая атака российских войск на "Эпицентр" в Харькове. 27 августа 2026 года в результате удара по торговому центру погиб человек, еще пять человек получили ранения.

После нынешней атаки на месте продолжают работать спасатели и другие экстренные службы. Они ликвидируют последствия удара и пожара.

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Последствия атаки













