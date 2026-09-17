Россияне уничтожили "Эпицентр" в Харькове: есть пострадавшая. ВИДЕО+ФОТО
Утром россияне реактивным шахедом атаковали "Эпицентр" в Харькове. В результате атаки здание подверглось значительным повреждениям и загорелось.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре области.
По предварительным данным, враг применил реактивный БПЛА "Герань-4".
Пострадала 65-летняя сотрудница ТЦ. Медики диагностировали у женщины острую стрессовую реакцию.
В результате атаки здание получило значительные повреждения, возник пожар.
"Эпицентр" уже подвергался российскому удару
Это не первая атака российских войск на "Эпицентр" в Харькове. 27 августа 2026 года в результате удара по торговому центру погиб человек, еще пять человек получили ранения.
После нынешней атаки на месте продолжают работать спасатели и другие экстренные службы. Они ликвидируют последствия удара и пожара.
Последствия атаки
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