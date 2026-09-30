В Киеве ввели экстренные отключения света после атаки РФ
30 сентября в Киеве введены экстренные отключения электроэнергии. Ранее в столице раздавались взрывы.
Об этом сообщили в ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Киев: по команде "Укрэнерго" введены экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют. В случае изменений будем информировать вас в нашем Telegram-канале", - отмечается в сообщении.
Как писали в соцсетях, после взрывов в некоторых районах Киева пропало электро- и водоснабжение. Россияне атаковали линию электропередач.
Пока неизвестно, сколько домов затронула эта проблема и сколько времени потребуется на восстановление.
Обстрелы 30 сентября
- Как известно, в ночь на 30 сентября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами, в результате чего, по имеющимся данным, погибли два человека.
- В Киевской области россияне убили ребенка в Вышгородском районе.
- По данным Воздушных сил, РФ наносила удары ракетами "Цирконы" и "Искандеры".
- Россияне нанесли удар также по Ровенской области.
- В Черкасской области россияне атаковали объект инфраструктуры.
- В Обуховском районе Киевской области поврежден супермаркет.
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Пуйло до весни зруйнує половину країни потім знов переговори)), потім Зеля скаже, що мабуть будемо воювати ще зиму і пойло зруйнує решту і так далі доки в один момент не буде кому воювати і що руйнувати... і Зеля скаже я зробив все, що міг і зїбне і тоді настане пора погоджуватись на "мир"...