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Новости Отключение электроэнергии Обстрелы Киева
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В Киеве ввели экстренные отключения света после атаки РФ

світло

30 сентября в Киеве введены экстренные отключения электроэнергии. Ранее в столице раздавались взрывы.

Об этом сообщили в ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Киев: по команде "Укрэнерго" введены экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют. В случае изменений будем информировать вас в нашем Telegram-канале", - отмечается в сообщении.

Как писали в соцсетях, после взрывов в некоторых районах Киева пропало электро- и водоснабжение. Россияне атаковали линию электропередач.

Пока неизвестно, сколько домов затронула эта проблема и сколько времени потребуется на восстановление.

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Обстрелы 30 сентября

  • Как известно, в ночь на 30 сентября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами, в результате чего, по имеющимся данным, погибли два человека.
  • В Киевской области россияне убили ребенка в Вышгородском районе.
  • По данным Воздушных сил, РФ наносила удары ракетами "Цирконы" и "Искандеры".
  • Россияне нанесли удар также по Ровенской области.
  • В Черкасской области россияне атаковали объект инфраструктуры.
  • В Обуховском районе Киевской области поврежден супермаркет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате повторного удара по Киеву ранен спасатель Владимир Сковородка - спортсмен, установивший рекорд Украины, - Выгивский. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (27566) Тарифы на электроэнергию (2503) отключение света (860)
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Топ комментарии
+8
Хоч щось в країні стабільне, відчуття постійно *******...
Пуйло до весни зруйнує половину країни потім знов переговори)), потім Зеля скаже, що мабуть будемо воювати ще зиму і пойло зруйнує решту і так далі доки в один момент не буде кому воювати і що руйнувати... і Зеля скаже я зробив все, що міг і зїбне і тоді настане пора погоджуватись на "мир"...
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30.09.2026 17:58 Ответить
+7
А казали то всього абломки і відключень не буде. Головне тварюки брешіть далі і не забувайте качати кацапську нафту
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30.09.2026 17:59 Ответить
+6
На кацапстані тим часом гробова тиша. Клован,що відбувається?
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30.09.2026 17:52 Ответить

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