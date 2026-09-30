В Киеве ввели экстренные отключения света после атаки РФ

30 сентября в Киеве введены экстренные отключения электроэнергии. Ранее в столице раздавались взрывы.

Об этом сообщили в ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

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"Киев: по команде "Укрэнерго" введены экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют. В случае изменений будем информировать вас в нашем Telegram-канале", - отмечается в сообщении.

Как писали в соцсетях, после взрывов в некоторых районах Киева пропало электро- и водоснабжение. Россияне атаковали линию электропередач.

Пока неизвестно, сколько домов затронула эта проблема и сколько времени потребуется на восстановление.

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Обстрелы 30 сентября

Как известно, в ночь на 30 сентября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами, в результате чего, по имеющимся данным, погибли два человека.

В Киевской области россияне убили ребенка в Вышгородском районе.

По данным Воздушных сил, РФ наносила удары ракетами "Цирконы" и "Искандеры".

Россияне нанесли удар также по Ровенской области.

В Черкасской области россияне атаковали объект инфраструктуры.

В Обуховском районе Киевской области поврежден супермаркет.

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