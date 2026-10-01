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Атака РФ на Киев 1 октября: в Соломенском районе горел дом, есть пострадавший. ФОТОрепортаж
В ночь на 1 октября российские оккупанты в очередной раз обстреляли Киев. В результате атаки возникли пожары в Соломенском и Оболонском районах. Горели жилой дом, автомобили и складское здание, есть пострадавший.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Соломенский район: в результате вражеского обстрела горело помещение на первом этаже 16-этажного жилого дома. Также огнем были охвачены припаркованные автомобили. Пожар ликвидирован на площади 80 кв. м.
Оболонский район: произошло масштабное возгорание в складском здании. Пожар ликвидирован. Один пострадавший передан медикам.
Последствия атаки
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