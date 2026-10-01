РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11812 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Киева
1 699 1

Атака РФ на Киев 1 октября: в Соломенском районе горел дом, есть пострадавший. ФОТОрепортаж

В ночь на 1 октября российские оккупанты в очередной раз обстреляли Киев. В результате атаки возникли пожары в Соломенском и Оболонском районах. Горели жилой дом, автомобили и складское здание, есть пострадавший.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Соломенский район: в результате вражеского обстрела горело помещение на первом этаже 16-этажного жилого дома. Также огнем были охвачены припаркованные автомобили. Пожар ликвидирован на площади 80 кв. м.

Оболонский район: произошло масштабное возгорание в складском здании. Пожар ликвидирован. Один пострадавший передан медикам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве ввели экстренные отключения света после атаки РФ

Последствия атаки

Ночная атака на Киев: в двух районах вспыхнули пожары, есть пострадавший
Ночная атака на Киев: в двух районах вспыхнули пожары, есть пострадавший
Ночная атака на Киев: в двух районах вспыхнули пожары, есть пострадавший
Ночная атака на Киев: в двух районах вспыхнули пожары, есть пострадавший
Ночная атака на Киев: в двух районах вспыхнули пожары, есть пострадавший
Ночная атака на Киев: в двух районах вспыхнули пожары, есть пострадавший
Ночная атака на Киев: в двух районах вспыхнули пожары, есть пострадавший
Ночная атака на Киев: в двух районах вспыхнули пожары, есть пострадавший
Ночная атака на Киев: в двух районах вспыхнули пожары, есть пострадавший

Автор: 

Киев (27583) обстрел (35769) Воздушные атаки на Киев (947)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 