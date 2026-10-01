У Києві БпЛА влучив у будівлю школи: сталося загоряння, діти перебували в укритті

Зранку 1 жовтня ворожий БпЛА влучив у будівлю школи у Солом'янському районі Києва, сталося загоряння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

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"Діти перебували в укритті", - йдеться в повідомленні.

Екстрені служби прямують на місце.

Згодом Кличко повідомив влучання в складські приміщення у Солом'янському районі.

Що передувало?

У ніч проти 1 жовтня російські окупанти вкотре обстріляли Київ. Внаслідок атаки виникли пожежі у Солом’янському та Оболонському районах. Горіли житловий будинок, автомобілі та складська будівля, є постраждалий.

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