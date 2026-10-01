Российский БПЛА нанес удар по территории Института ядерных исследований в Киеве: там расположен исследовательский реактор

Вечером 30 сентября российский беспилотник нанес удар по территории Института ядерных исследований НАН Украины в Киеве, где расположен исследовательский реактор ВВР-М. Сам реактор и важные для его безопасности системы не повреждены, изменений радиационного фона не зафиксировано.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявилив Государственной инспекции ядерного регулирования Украины со ссылкой на Институт ядерных исследований НАН Украины.

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По данным Института, российский БПЛА нанес удар по его территории 30 сентября в 18:18 по киевскому времени.

В результате атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали. Люди не пострадали. В настоящее время продолжается расследование обстоятельств атаки и оценка нанесенного ущерба.

При этом исследовательский реактор ВВР-М и системы, важные для его безопасности, повреждений не получили.

Радиационная обстановка также не изменилась. По данным Госатомрегулирования, показатели составляют 0,16–0,20 мкЗв/ч и находятся в пределах естественного фона.

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Реактор остановлен с февраля 2022 года

С целью снижения радиационных рисков исследовательский реактор ВВР-М находится в остановленном состоянии с февраля 2022 года. Активная зона полностью выгружена, а эксплуатация установки в настоящее время ограничивается регламентным обслуживанием систем, важных для безопасности.

Институт ядерных исследований НАН Украины является научно-исследовательским учреждением, работающим в областях ядерной физики, атомной энергетики и радиоэкологии. Реактор ВВР-М используется в качестве источника нейтронов для фундаментальных и прикладных исследований в области ядерной физики.

В Госатомрегулировании назвали российский удар атакой на мирный ядерный объект, выполняющий исключительно научную и исследовательскую функцию, а также заявили, что он является нарушением международно признанных принципов и норм ядерной и радиационной безопасности.

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