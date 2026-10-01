Зеленский об ударе "шахеда" по школе в Киеве: Россия должна нести четкую ответственность. ВИДЕО

В Киеве российский беспилотник попал в обычную школу. На момент атаки дети и учителя находились в укрытии, поэтому, по предварительным данным, обошлось без раненых. Россия должна нести четкую ответственность за такие удары.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В результате российской атаки в учебном заведении на третьем этаже возник пожар. Также частично разрушена стена, повреждены окна и двери.

На месте удара работают спасатели и все необходимые службы.

Дети и педагоги во время воздушной тревоги находились в укрытии. По имеющимся данным, в результате атаки никто не пострадал.

Зеленский заявил об ответственности России

"Российские ублюдки продолжают наносить удары по жизни нашей страны, украинским детям, нашим школам, и Россия должна нести за это четкую ответственность и получать ответы на свои удары", — подчеркнул Зеленский.

При этом он отметил, что Украина рассчитывает на дополнительное давление со стороны партнеров на Россию и дополнительные пакеты поддержки для Украины.

"Работаем над каждой такой договоренностью. Спасибо всем, кто помогает Украине и украинцам", — подчеркнул президент.

Что предшествовало этому?

Российские захватчики нанесли удар беспилотником по одной из школ в Соломенском районе Киева.

В результате удара был поврежден фасад учебного корпуса на уровне третьего этажа, после чего возник пожар.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ нанесла удар по Южному мосту в Киеве, когда там ехал поезд метро. ВИДЕО