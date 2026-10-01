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Новости Обстрелы Киева
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Зеленский об ударе "шахеда" по школе в Киеве: Россия должна нести четкую ответственность. ВИДЕО

В Киеве российский беспилотник попал в обычную школу. На момент атаки дети и учителя находились в укрытии, поэтому, по предварительным данным, обошлось без раненых. Россия должна нести четкую ответственность за такие удары.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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В результате российской атаки в учебном заведении на третьем этаже возник пожар. Также частично разрушена стена, повреждены окна и двери.

На месте удара работают спасатели и все необходимые службы.

Дети и педагоги во время воздушной тревоги находились в укрытии. По имеющимся данным, в результате атаки никто не пострадал.

Зеленский заявил об ответственности России

"Российские ублюдки продолжают наносить удары по жизни нашей страны, украинским детям, нашим школам, и Россия должна нести за это четкую ответственность и получать ответы на свои удары", — подчеркнул Зеленский.

При этом он отметил, что Украина рассчитывает на дополнительное давление со стороны партнеров на Россию и дополнительные пакеты поддержки для Украины.

"Работаем над каждой такой договоренностью. Спасибо всем, кто помогает Украине и украинцам", — подчеркнул президент.

Что предшествовало этому?

Российские захватчики нанесли удар беспилотником по одной из школ в Соломенском районе Киева. 
В результате удара был поврежден фасад учебного корпуса на уровне третьего этажа, после чего возник пожар.

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Автор: 

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Топ комментарии
+11
Воно це буде до смерті патякати?
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01.10.2026 12:32 Ответить
+11
А що ти робиш боневтік херпідуєвич щоб кацапи відчували що щоденно відчувають Українці.
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01.10.2026 12:34 Ответить
+10
І додав: балаболістичними ракетами
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01.10.2026 12:31 Ответить

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