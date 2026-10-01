Зеленский об ударе "шахеда" по школе в Киеве: Россия должна нести четкую ответственность. ВИДЕО
В Киеве российский беспилотник попал в обычную школу. На момент атаки дети и учителя находились в укрытии, поэтому, по предварительным данным, обошлось без раненых. Россия должна нести четкую ответственность за такие удары.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В результате российской атаки в учебном заведении на третьем этаже возник пожар. Также частично разрушена стена, повреждены окна и двери.
На месте удара работают спасатели и все необходимые службы.
Дети и педагоги во время воздушной тревоги находились в укрытии. По имеющимся данным, в результате атаки никто не пострадал.
Зеленский заявил об ответственности России
"Российские ублюдки продолжают наносить удары по жизни нашей страны, украинским детям, нашим школам, и Россия должна нести за это четкую ответственность и получать ответы на свои удары", — подчеркнул Зеленский.
При этом он отметил, что Украина рассчитывает на дополнительное давление со стороны партнеров на Россию и дополнительные пакеты поддержки для Украины.
"Работаем над каждой такой договоренностью. Спасибо всем, кто помогает Украине и украинцам", — подчеркнул президент.
Что предшествовало этому?
Российские захватчики нанесли удар беспилотником по одной из школ в Соломенском районе Киева.
В результате удара был поврежден фасад учебного корпуса на уровне третьего этажа, после чего возник пожар.
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