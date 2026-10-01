Рашисты дважды ударили по Южному мосту в Киеве: движение временно приостановлено. ВИДЕО

Российские оккупанты нанесли удар по Южному мосту в Киеве.

Об этом пишет 5 канал, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Известно, что дрон попал в ограждение возле проезжей части моста.

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"Пассажиры услышали мощный взрыв и увидели вспышку. Сразу после этого в вагоне появился дым, а из вентиляции посыпалась пепел.



Люди не пострадали. Поезд доехал до правого берега, до станции "Выдубичи", где пассажиров высадили. Получил ли поезд повреждения - пока неизвестно", - пишет издание.

Далее движение по зеленой ветке продолжил другой поезд.

Во время удара машинист набрал скорость и вывез людей из эпицентра.

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Впоследствии мэр Кличко подтвердил атаку.

"Два попадания БПЛА вблизи опорной части Южного моста. В настоящее время движение метро и наземного общественного транспорта по мосту остановили.

Специалисты КП "Киевавтодормост" обследуют состояние сооружения после попаданий", - говорится в сообщении.

Изменение движения

В результате удар РФ поезда по "зеленой" линии метро и наземный общественный транспорт через Южный мост временно курсируют с изменениями.

Поезда "зеленой" линии метро двигаются только по подземным участкам:

"Сырец" – "Выдубичи";

"Осокорки" – "Красный хутор".

Автобусы №№ 22, 91 будут курсировать через Дарницкий железнодорожный мост в обоих направлениях.

"Около 11:30 во время движения поезда через систему вентиляции в салон попала пыль в результате взрывной волны. Пассажиры и машинист не пострадали. Стекла и конструкции вагона не повреждены. Поезд доставили в электродепо для дополнительного осмотра", - добавили в КГГА.