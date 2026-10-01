Рашисты дважды ударили по Южному мосту в Киеве: движение временно приостановлено. ВИДЕО
Российские оккупанты нанесли удар по Южному мосту в Киеве.
Об этом пишет 5 канал, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Известно, что дрон попал в ограждение возле проезжей части моста.
"Пассажиры услышали мощный взрыв и увидели вспышку. Сразу после этого в вагоне появился дым, а из вентиляции посыпалась пепел.
Люди не пострадали. Поезд доехал до правого берега, до станции "Выдубичи", где пассажиров высадили. Получил ли поезд повреждения - пока неизвестно", - пишет издание.
Далее движение по зеленой ветке продолжил другой поезд.
Во время удара машинист набрал скорость и вывез людей из эпицентра.
Впоследствии мэр Кличко подтвердил атаку.
"Два попадания БПЛА вблизи опорной части Южного моста. В настоящее время движение метро и наземного общественного транспорта по мосту остановили.
Специалисты КП "Киевавтодормост" обследуют состояние сооружения после попаданий", - говорится в сообщении.
Изменение движения
В результате удар РФ поезда по "зеленой" линии метро и наземный общественный транспорт через Южный мост временно курсируют с изменениями.
Поезда "зеленой" линии метро двигаются только по подземным участкам:
- "Сырец" – "Выдубичи";
- "Осокорки" – "Красный хутор".
Автобусы №№ 22, 91 будут курсировать через Дарницкий железнодорожный мост в обоих направлениях.
"Около 11:30 во время движения поезда через систему вентиляции в салон попала пыль в результате взрывной волны. Пассажиры и машинист не пострадали. Стекла и конструкции вагона не повреждены. Поезд доставили в электродепо для дополнительного осмотра", - добавили в КГГА.
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