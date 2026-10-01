Рашисти двічі вдарили по Південному мосту в Києві: рух тимчасово зупиняли. ВIДЕО
Російські окупанти вдарили по Південному мосту у Києві.
Про це пише 5 канал, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Відомо, що дрон влучив в огорожу біля проїзної частини мосту.
"Пасажири почули потужний вибух і побачили спалах. Одразу після цього у вагоні зʼявився дим, а з вентиляції посипався попіл.
Люди не постраждали. Потяг доїхав до правого берега, до станції "Видубичі", де пасажирів висадили. Чи зазнав потяг пошкоджень - наразі невідомо", - пише видання.
Далі рух зеленою гілкою продовжив інший потяг.
Під час удару машиніст набрав швидкість та вивіз людей з епіцентру.
Згодом мер Кличко підтвердив атаку.
"Два влучання БпЛА поблизу опорної частини Південного мосту. Наразі рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинили.
Фахівці КП "Київавтошляхміст"обстежують стан споруди після влучань", - йдеться в повідомленні.
Зміна руху
Внаслідок удар РФ поїзди "зеленою" лінією метро та наземний громадський транспорт через Південний міст тимчасово курсують зі змінами.
Поїзди "зеленої" лінії метро рухаються лише підземними ділянками:
- "Сирець" – "Видубичі";
- "Осокорки" – "Червоний хутір".
Автобуси №№ 22, 91 курсуватимуть через Дарницький залізничний міст в обох напрямках.
"Близько 11:30 під час руху поїзда через систему вентиляції до салону потрапив пил унаслідок вибухової хвилі. Пасажири та машиніст не постраждали. Скло й конструкції вагона не пошкоджені. Поїзд доправили до електродепо для додаткового огляду", - додали у КМДА.
Рух наземного громадського транспорту через Південний міст відновлюється у звичайному режимі, зазначили у КМДА.
За попередніми результатами огляду фахівці КП "Київавтошляхміст" не виявили критичних пошкоджень споруди.
Автобуси №№ 22, 91 відновлюють рух через Південний міст і курсують за звичайними схемами руху.
Про відновлення руху поїздів метрополітену у звичайному режимі повідомлять додатково.
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