Рашисти двічі вдарили по Південному мосту в Києві: рух тимчасово зупиняли. ВIДЕО

Російські окупанти вдарили по Південному мосту у Києві.

Про це пише 5 канал, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Відомо, що дрон влучив в огорожу біля проїзної частини мосту.

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"Пасажири почули потужний вибух і побачили спалах. Одразу після цього у вагоні зʼявився дим, а з вентиляції посипався попіл.



Люди не постраждали. Потяг доїхав до правого берега, до станції "Видубичі", де пасажирів висадили. Чи зазнав потяг пошкоджень - наразі невідомо", - пише видання.

Далі рух зеленою гілкою продовжив інший потяг.

Під час удару машиніст набрав швидкість та вивіз людей з епіцентру.

Згодом мер Кличко підтвердив атаку.

"Два влучання БпЛА поблизу опорної частини Південного мосту. Наразі рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинили.

Фахівці КП "Київавтошляхміст"обстежують стан споруди після влучань", - йдеться в повідомленні.

Зміна руху

Внаслідок удар РФ поїзди "зеленою" лінією метро та наземний громадський транспорт через Південний міст тимчасово курсують зі змінами.

Поїзди "зеленої" лінії метро рухаються лише підземними ділянками:

"Сирець" – "Видубичі";

"Осокорки" – "Червоний хутір".

Автобуси №№ 22, 91 курсуватимуть через Дарницький залізничний міст в обох напрямках.

"Близько 11:30 під час руху поїзда через систему вентиляції до салону потрапив пил унаслідок вибухової хвилі. Пасажири та машиніст не постраждали. Скло й конструкції вагона не пошкоджені. Поїзд доправили до електродепо для додаткового огляду", - додали у КМДА.

Рух наземного громадського транспорту через Південний міст відновлюється у звичайному режимі, зазначили у КМДА.

За попередніми результатами огляду фахівці КП "Київавтошляхміст" не виявили критичних пошкоджень споруди.

Автобуси №№ 22, 91 відновлюють рух через Південний міст і курсують за звичайними схемами руху.

Про відновлення руху поїздів метрополітену у звичайному режимі повідомлять додатково.

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