Зеленський про удар "шахеда" по школі в Києві: Росія повинна нести чітку відповідальність. ВIДЕО
У Києві російський безпілотник влучив у звичайну школу. На момент атаки діти та вчителі перебували в укритті, тому, за попередніми даними, обійшлося без поранених. Росія повинна нести чітку відповідальність за такі удари.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Унаслідок російської атаки у навчальному закладі сталася пожежа на третьому поверсі. Також частково зруйновано стіну, пошкоджено вікна та двері.
На місці удару працюють рятувальники та всі необхідні служби.
Діти й педагоги під час повітряної тривоги перебували в укритті. За наданими даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав.
Зеленський заявив про відповідальність Росії
"Російські виродки продовжують атакувати життя нашої країни, українських дітей, наші школи, і Росія повинна нести за це чітку відповідальність та отримувати відповіді на свої удари", - наголосив Зеленський.
Та зазначив, що Україна розраховує на додатковий тиск від партнерів на Росію і додаткові пакети підтримки для України.
"Працюємо щодо кожної такої домовленості. Дякую всім, хто допомагає Україні та українцям", - підкреслив президент.
Що передувало?
Російські загарбники вдарили безпілотником по одній зі шкіл у Солом'янському районі Києва.
Ударом пошкоджено фасад навчального корпусу на рівні третього поверху з наступним загоранням.
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