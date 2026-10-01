Російський БпЛА вдарив по території Інституту ядерних досліджень у Києві: там розташований дослідницький реактор

Російський безпілотник увечері 30 вересня завдав удару по території Інституту ядерних досліджень НАН України в Києві, де розташований дослідницький реактор ВВР-М. Сам реактор та важливі для його безпеки системи не пошкоджені, змін радіаційного фону не зафіксовано.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили в Державній інспекції ядерного регулювання України з посиланням на Інститут ядерних досліджень НАН України.

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За даними Інституту, російський БпЛА вдарив по його території 30 вересня о 18:18 за київським часом.

Унаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Люди не постраждали. Наразі тривають розслідування обставин атаки та оцінка завданих пошкоджень.

Водночас дослідницький реактор ВВР-М і системи, важливі для його безпеки, пошкоджень не зазнали.

Радіаційна ситуація також не змінилася. За даними Держатомрегулювання, показники становлять 0,16–0,20 мкЗв/год і перебувають у межах природного фону.

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Реактор зупинений із лютого 2022 року

З метою зменшення радіаційних ризиків дослідницький реактор ВВР-М перебуває у зупиненому стані з лютого 2022 року. Активну зону повністю вивантажено, а експлуатація установки наразі обмежується регламентним обслуговуванням систем, важливих для безпеки.

Інститут ядерних досліджень НАН України є науково-дослідною установою, яка працює у галузях ядерної фізики, атомної енергетики та радіоекології. Реактор ВВР-М використовується як джерело нейтронів для фундаментальних і прикладних досліджень у галузі ядерної фізики.

У Держатомрегулюванні назвали російський удар атакою на мирну ядерну установку, яка виконує винятково наукову та дослідницьку функцію, а також заявили, що він є порушенням міжнародно визнаних принципів і норм ядерної та радіаційної безпеки.

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