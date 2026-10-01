Кожен третій заклад освіти у Києві постраждав від російських обстрілів: пошкоджено 334 школи, - КМДА
Від початку повномасштабної війни російські атаки пошкодили 334 школи у Києві – уражень зазнавав кожен третій заклад освіти столиці. Частину освітніх установ росіяни атакували неодноразово – від двох до восьми разів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це hromadske розповіла директорка Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян.
"На сьогодні кожен третій заклад освіти в Києві зазнавав уражень унаслідок обстрілів. Кожен четвертий із тих, що був пошкоджений, зазнавав ураження від двох до восьми разів", – зазначила Фіданян.
За її словами, керівники столичних шкіл і дитячих садків мають визначені алгоритми дій під час російських атак. Однак через зміну інтенсивності обстрілів ці правила доводиться постійно переглядати.
"Якщо раніше наші алгоритми дій могли бути розраховані на чверть, пів року чи рік, то тепер їх щоденно коригують залежно від частоти обстрілів", – пояснила посадовиця.
1 жовтня російський дрон влучив у школу
- Як уже повідомлялося, вранці 1 жовтня російський безпілотник влучив у школу в Солом’янському районі Києва. На момент атаки учні та працівники закладу перебували в укритті. За попередніми даними міністра освіти і науки Андрія Бутенка, внаслідок удару ніхто з дітей та дорослих не постраждав. У приміщенні школи виникла пожежа. Бутенко наголосив, що заклади освіти регулярно опиняються під російськими ударами, тому перебування в укритті під час повітряної тривоги залишається обов’язковою умовою безпеки. "Під час повітряної тривоги укриття – безальтернативний варіант для кожної дитини й кожного дорослого. Освітній процес має бути організований відповідно до безпекової ситуації в кожній громаді", – зазначив міністр.
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