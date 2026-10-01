Россия атаковала предприятие ДТЭК в Павлограде: ранен работник

Фото: ДТЕК

В Павлограде российские войска обстреляли административное здание угольного предприятия ДТЭК. Один человек получил осколочные ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении компании ДТЭК в Telegram-канале.

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В ходе атаки ранен сотрудник предприятия

"По предварительным данным, один работник получил осколочные ранения. В настоящее время продолжается ликвидация последствий вражеской атаки", — говорится в сообщении.

Пожар оперативно локализовали спасатели ГСЧС.

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Предприятия ДТЭК регулярно попадают под удары

В компании отметили, что Россия систематически атакует предприятия ДТЭК.

С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции компании подверглись более чем 230 вражеским атакам. Неоднократно под ударами оказывались и угольные предприятия ДТЭК в Днепропетровской области.