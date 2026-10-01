Россия атаковала предприятие ДТЭК в Павлограде: ранен работник
В Павлограде российские войска обстреляли административное здание угольного предприятия ДТЭК. Один человек получил осколочные ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении компании ДТЭК в Telegram-канале.
В ходе атаки ранен сотрудник предприятия
"По предварительным данным, один работник получил осколочные ранения. В настоящее время продолжается ликвидация последствий вражеской атаки", — говорится в сообщении.
Пожар оперативно локализовали спасатели ГСЧС.
Предприятия ДТЭК регулярно попадают под удары
В компании отметили, что Россия систематически атакует предприятия ДТЭК.
С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции компании подверглись более чем 230 вражеским атакам. Неоднократно под ударами оказывались и угольные предприятия ДТЭК в Днепропетровской области.
- Ранее глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщал о пожаре в административном здании в центре Павлограда, возникшем вследствие вражеской атаки.
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