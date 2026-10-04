Войска РФ нанесли артиллерийский удар по Никополю: один человек погиб, еще один в тяжелом состоянии

Сегодня, 4 октября, российские войска нанесли артиллерийский удар по Никополю в Днепропетровской области, в результате чего погиб один человек.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Как отмечается, в результате вражеской атаки погиб один человек, еще один получил ранения.

64-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Смотрите: Оккупанты атаковали бизнес-центр в центре Днепра: вспыхнул пожар, обломки упали на парковку горсовета. ФОТОрепортаж

Что предшествовало

Напомним, утром 4 октября 2026 года враг нанес удар по центру Днепра.

Читайте: Россия атаковала предприятие ДТЭК в Павлограде: ранен работник