Войска РФ нанесли артиллерийский удар по Никополю: один человек погиб, еще один в тяжелом состоянии
Сегодня, 4 октября, российские войска нанесли артиллерийский удар по Никополю в Днепропетровской области, в результате чего погиб один человек.
Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, в результате вражеской атаки погиб один человек, еще один получил ранения.
64-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.
Что предшествовало
Напомним, утром 4 октября 2026 года враг нанес удар по центру Днепра.
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