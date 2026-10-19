Екіпаж Samosud Team 11-ї бригади НГУ вдруге очолив рейтинг за кількістю знищених російських "Шахедів" дронами-перехоплювачами STING. ВIДЕО

Індустрія дронів

Екіпаж Samosud Team підрозділу "Слобода" 11-ї бригади Національної гвардії України вдруге очолив рейтинг підрозділів за кількістю знищених російських ударних безпілотників типу "Шахед".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, більшість ворожих дронів українські захисники збивають дистанційно за допомогою системи віддаленого керування Hornet Vision CTRL, розробленої командою "Дикі Шершні".

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Ця технологія дозволяє операторам керувати дронами-перехоплювачами на відстані та знищувати російські повітряні цілі.

Розробники також наголосили на необхідності подальшого розвитку технологій для протидії російським реактивним безпілотникам.

Кадрами знищення російських "Шахедів" українськими захисниками поділилися "Дикі Шершні" у своєму телеграм-каналі.

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