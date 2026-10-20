Украинские пилоты подразделения RX LOST за ночь уничтожили 10 российских беспилотников с помощью дронов-перехватчиков STING. ВИДЕО
Индустрия дронов
Бойцы подразделения RX LOST 102-й отдельной бригады территориальной обороны за одну ночь перехватили и уничтожили 10 российских беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, для уничтожения вражеских воздушных целей украинские защитники применили дроны-перехватчики STING, разработанные командой "Дикие Шершни".
Во время одной из атак противника операторы использовали перехватчики с цифровыми системами связи и тепловизионными камерами.
Это позволило своевременно обнаруживать российские беспилотники в ночном небе и наносить по ним точные удары.
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