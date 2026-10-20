Украинские пилоты подразделения RX LOST за ночь уничтожили 10 российских беспилотников с помощью дронов-перехватчиков STING. ВИДЕО

Индустрия дронов

Бойцы подразделения RX LOST 102-й отдельной бригады территориальной обороны за одну ночь перехватили и уничтожили 10 российских беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для уничтожения вражеских воздушных целей украинские защитники применили дроны-перехватчики STING, разработанные командой "Дикие Шершни".

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Во время одной из атак противника операторы использовали перехватчики с цифровыми системами связи и тепловизионными камерами.

Это позволило своевременно обнаруживать российские беспилотники в ночном небе и наносить по ним точные удары.

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