Рашист пытался убежать от украинского дрона на коленях, но получил точный удар в свой "центр принятия решений". ВИДЕО

Операторы беспилотников 100-й отдельной механизированной бригады нанесли точный удар по российскому оккупанту, который пытался уйти от украинского дрона, ползая на коленях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, заметив приближение беспилотника, захватчик попытался спастись, передвигаясь на коленях, однако такая тактика побега оказалась неудачной.

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Украинский оператор догнал противника и поразил дроном прямо в его "центр принятия решений".

Кадры этого меткого "удара" бойцов 100-й ОМБр опубликовали в социальных сетях.

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