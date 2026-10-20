Дронари полка "Рейд" поразили российскую ремонтно-эвакуационную машину "БРЕМ-1", обвешанную металлическими "ежами" и защищенную средствами РЭБ. ВИДЕО
Операторы 2-го батальона 413-го отдельного полка Сил беспилотных систем "Рейд" поразили российскую бронированную ремонтно-эвакуационную машину "БРЕМ-1" на временно оккупированной территории Запорожской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты пытались защитить технику от украинских беспилотников, оснастив ее средствами радиоэлектронной борьбы и дополнительными металлическими конструкциями в виде "ежей".
Несмотря на усиленную защиту, украинский дрон успешно поразил вражескую машину.
"БРЕМ-1" предназначена для эвакуации поврежденных танков и другой тяжелой бронетехники, а также для проведения ремонтных работ в полевых условиях. По информации военных, такие машины являются дефицитными в российской армии.
Кадры поражения бронированной ремонтно-эвакуационной машины обнародовали бойцы 413-го полка СБС "Рейд" в своем Telegram-канале.
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