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Новости Уничтожение российской техники Боевіе действия на Запорожье
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Дронари полка "Рейд" поразили российскую ремонтно-эвакуационную машину "БРЕМ-1", обвешанную металлическими "ежами" и защищенную средствами РЭБ. ВИДЕО

Операторы 2-го батальона 413-го отдельного полка Сил беспилотных систем "Рейд" поразили российскую бронированную ремонтно-эвакуационную машину "БРЕМ-1" на временно оккупированной территории Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты пытались защитить технику от украинских беспилотников, оснастив ее средствами радиоэлектронной борьбы и дополнительными металлическими конструкциями в виде "ежей".

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Несмотря на усиленную защиту, украинский дрон успешно поразил вражескую машину.

"БРЕМ-1" предназначена для эвакуации поврежденных танков и другой тяжелой бронетехники, а также для проведения ремонтных работ в полевых условиях. По информации военных, такие машины являются дефицитными в российской армии.

Кадры поражения бронированной ремонтно-эвакуационной машины обнародовали бойцы 413-го полка СБС "Рейд" в своем Telegram-канале.

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