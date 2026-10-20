Дронари полка "Рейд" поразили российскую ремонтно-эвакуационную машину "БРЕМ-1", обвешанную металлическими "ежами" и защищенную средствами РЭБ. ВИДЕО

Операторы 2-го батальона 413-го отдельного полка Сил беспилотных систем "Рейд" поразили российскую бронированную ремонтно-эвакуационную машину "БРЕМ-1" на временно оккупированной территории Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты пытались защитить технику от украинских беспилотников, оснастив ее средствами радиоэлектронной борьбы и дополнительными металлическими конструкциями в виде "ежей".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Несмотря на усиленную защиту, украинский дрон успешно поразил вражескую машину.

"БРЕМ-1" предназначена для эвакуации поврежденных танков и другой тяжелой бронетехники, а также для проведения ремонтных работ в полевых условиях. По информации военных, такие машины являются дефицитными в российской армии.

Кадры поражения бронированной ремонтно-эвакуационной машины обнародовали бойцы 413-го полка СБС "Рейд" в своем Telegram-канале.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники "Феникса" с помощью стрелкового оружия сбили российские FPV-дроны и обезвредили вражескую засаду на дороге. ВИДЕО

Смотрите также: "Орион", "Торнадо-С", "Бук-М3" и четыре РЛС: "Призраки" ГУР показали результаты ударов по российской технике за месяц. ВИДЕО