"Орион", "Торнадо-С", "Бук-М3" и четыре РЛС: "Примари" ГУР показали результаты ударов по российской технике за месяц. ВИДЕО
Спецподразделение "Примари" Главного управления разведки Министерства обороны Украины обнародовало результаты боевой деятельности за прошлый месяц. Среди пораженных целей российских оккупантов - разведывательно-ударный беспилотник "Орион", реактивная система залпового огня "Торнадо-С", зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" и четыре радиолокационные станции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие результаты боевой деятельности обнародовало ГУР МО Украины.
По информации украинской разведки, в течение отчетного периода операторы спецподразделения "Примари" нанесли удары по ряду важных военных объектов и образцов вооружения российской армии.
В частности, были поражены радиолокационные станции "Каста-2Е" и "Небо-У", а также две РЛС П-18, которые используются противником для обнаружения и сопровождения воздушных целей.
Среди других целей разведчиков - российский разведывательно-ударный беспилотник "Орион", реактивная система залпового огня 9К515 "Торнадо-С" и зенитный ракетный комплекс "Бук-М3".
Кроме того, украинские военные атаковали место сборки и ремонта российских беспилотников.
Еще одной целью стало здание, в котором находился личный состав 4-го десантно-штурмового батальона 108-го десантно-штурмового полка армии РФ.
Таким образом, по данным ГУР, в течение месяца "Примари" поразили как минимум девять отдельных целей, среди которых - семь единиц военной техники и два объекта противника.
"Громкие названия, грозные характеристики и миллионы, вложенные в военную технику, не гарантируют оккупантам ее неприкосновенности", - подчеркнули в украинской разведке.
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