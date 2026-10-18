Бойцы Lasar’s Group обнаружили и уничтожили РСЗО "Смерч", причастную к обстрелам Херсонской и Николаевской областей
Бойцы подразделения Lasar’s Group Национальной гвардии Украины уничтожили российскую реактивную систему залпового огня БМ-30 "Смерч" и транспортно-заряжающую машину на расстоянии около 60 километров от линии фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские нацгвардейцы долгое время выслеживали вражескую РСЗО, которую российские оккупанты использовали для обстрелов гражданского населения Херсонской и Николаевской областей.
Сначала аналитики разведки изучили огневую активность противника и определили вероятный район расположения комплекса. После этого экипажи аэроразведки обнаружили замаскированную РСЗО и транспортно-заряжающую машину в укрытии примерно в 60 километрах от линии боевого столкновения.
Получив координаты вражеской техники, операторы тяжелых дронов-бомбардировщиков Lasar’s Group нанесли серию точных ударов по обнаруженным целям.
В результате атаки украинские защитники уничтожили пусковую установку БМ-30 "Смерч" и транспортно-заряжающую машину.
Кадры поражения и уничтожения российской техники обнародовало подразделение Lasar’s Group НГУ.
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