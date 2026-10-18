Бійці Lasar’s Group знайшли та знищили РСЗВ "Смерч", причетну до обстрілів Херсонщини та Миколаївщини. ВIДЕО

Бійці підрозділу Lasar’s Group Національної гвардії України знищили російську реактивну систему залпового вогню БМ-30 "Смерч" та транспортно-заряджальну машину на відстані близько 60 кілометрів від лінії фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські нацгвардійці тривалий час полювали на ворожу РСЗВ, яку російські окупанти використовували для обстрілів цивільного населення Херсонської та Миколаївської областей.

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Спочатку аналітики розвідки вивчили вогневу активність противника та визначили ймовірний район розташування комплексу. Після цього екіпажі аеророзвідки виявили замасковану РСЗВ та транспортно-заряджальну машину в укритті приблизно за 60 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Отримавши координати ворожої техніки, оператори важких дронів-бомбардувальників Lasar’s Group завдали серії точних ударів по виявлених цілях.

Унаслідок атаки українські захисники знищили пускову установку БМ-30 "Смерч" та транспортно-заряджальну машину.

Кадри ураження й знищення російської техніки оприлюднив підрозділ Lasar’s Group НГУ.

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