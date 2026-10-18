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Новини Наземні роботизовані комплекси НРК
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Бійці 71-ї бригади за допомогою НРК нашпигували вибухівкою газову трубу, якою намагалися пролізти рашисти. ВIДЕО

Бійці 71-ї окремої аеромобільної бригади за допомогою наземного роботизованого комплексу та важкого дрона-бомбардувальника підірвали газову трубу, яку російські окупанти намагалися використовувати для прихованого проникнення на українські позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, військові застосували наземний роботизований комплекс "Гімлі", який доставив вибухівку до газової труби та заклав її всередині.

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Після цього оператори важкого дрона-бомбардувальника скинули боєприпас, активувавши підрив закладеної вибухівки.

Для виконання операції українські захисники використали боєприпас "Шрек" масою 140 кілограмів.

Кадрами знищення ворожого маршруту проникнення поділилися пілоти батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів 71-ї окремої аеромобільної бригади у своєму телеграм-каналі.

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Автор: 

армія рф (22661) вибухівка (540) знищення (11363) ДШВ Десантно-штурмові війська (543) НРК наземний роботизований комплекс (221)
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Топ коментарі
+11
Гарно й..бнуло.Таке наче морська міна.Може в трубі і кацапи були.Точно їх Мад'яр називає-хробаки.Я б в трубу не поліз-хоч стріляй.На мрт в капсулі насилу 15хв.витримав.
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18.10.2026 14:12 Відповісти
+9
Експрес-аерогріль
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18.10.2026 14:18 Відповісти
+8
Це "жаркоє"?
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18.10.2026 13:51 Відповісти

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