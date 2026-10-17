Пілоти "Трійки" під час операції "Вівальді" вистежили новітню російську ТОС-3 "Дракон" та уразили її дронами під час зміни позиції. ВIДЕО

Українські оператори безпілотників уперше уразили новітню російську важку вогнеметну систему ТОС-3 "Дракон" на відстані понад 12 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час операції "Вівальді" пілоти підрозділу MURAMASA 21-го окремого полку безпілотних систем KRAKEN Третього армійського корпусу виявили ворожу техніку, яку окупанти намагалися перемістити на іншу позицію.

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Українські бійці оперативно спрямували ударні дрони на російську вогнеметну систему та завдали по ній ударів.

На кадрах зафіксовано точне влучання безпілотника у верхню частину корпусу вогнеметної системи, після якого стався вибух.

Це перше заявлене ураження російської важкої вогнеметної системи ТОС-3 "Дракон" силами Третього армійського корпусу.

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