Пілоти "Трійки" під час операції "Вівальді" вистежили новітню російську ТОС-3 "Дракон" та уразили її дронами під час зміни позиції. ВIДЕО
Українські оператори безпілотників уперше уразили новітню російську важку вогнеметну систему ТОС-3 "Дракон" на відстані понад 12 кілометрів від лінії бойового зіткнення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час операції "Вівальді" пілоти підрозділу MURAMASA 21-го окремого полку безпілотних систем KRAKEN Третього армійського корпусу виявили ворожу техніку, яку окупанти намагалися перемістити на іншу позицію.
Українські бійці оперативно спрямували ударні дрони на російську вогнеметну систему та завдали по ній ударів.
На кадрах зафіксовано точне влучання безпілотника у верхню частину корпусу вогнеметної системи, після якого стався вибух.
Це перше заявлене ураження російської важкої вогнеметної системи ТОС-3 "Дракон" силами Третього армійського корпусу.
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