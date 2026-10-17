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Новости Уничтожение российской техники Операция Вивальди
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Пилоты "Трійки" в ходе операции "Вівальді" выследили новейшую российскую ТОС-3 "Дракон" и поразили ее дронами во время смены позиции. ВИДЕО

Украинские операторы беспилотников впервые поразили новейшую российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-3 "Дракон" на расстоянии более 12 километров от линии боевого столкновения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе операции "Вівальді" пилоты подразделения MURAMASA 21-го отдельного полка беспилотных систем KRAKEN Третьего армейского корпуса обнаружили вражескую технику, которую оккупанты пытались переместить на другую позицию.

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Украинские бойцы оперативно направили ударные дроны на российскую огнеметную систему и нанесли по ней удары.

На кадрах запечатлено точное попадание беспилотника в верхнюю часть корпуса огнеметной системы, после чего произошел взрыв.

Это первое заявленное поражение российской тяжелой огнеметной системы ТОС-3 "Дракон" силами Третьего армейского корпуса.

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