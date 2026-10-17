Украинский пилот МиГ-29 "West" показал подборку точных ракетных ударов по российским воздушным целям и их уничтожение. ВИДЕО

Украинский пилот с позывным "West" из 204-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ на истребителе МиГ-29 уничтожил ряд российских воздушных целей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский летчик показал подборку прицельных ракетных пусков по вражеским воздушным целям и моменты их уничтожения.

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На кадрах видно, как после прицеливания украинский пилот осуществляет ракетные пуски по целям противника. В результате точных попаданий в небе происходят взрывы, после которых вражеские объекты уничтожаются.

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