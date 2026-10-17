Момент подрыва автомобиля с российской пехотой на мине на Донетчине, снятый рашистом на камеру GoPro. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой российский оккупант запечатлел на шлемовую камеру GoPro момент подрыва автомобиля с военными РФ на мине в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время движения по одной из дорог российские захватчики наехали на заранее установленную мину, в результате чего произошел мощный взрыв.
На кадрах виден момент взрыва, после которого образуется мощное облако пламени, накрывающее российских пехотинцев, находившихся на технике.
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