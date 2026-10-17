Экипажи Су-27 Воздушных сил авиаударом разгромили логистическую переправу рашистов. ВИДЕО
Экипажи истребителей Су-27 Воздушных сил ВСУ нанесли прицельный авиаудар по логистическому маршруту российских оккупантов на одном из направлений фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинская разведка обнаружила переправу, которую противник использовал для логистических нужд, и передала ее координаты пилотам боевой авиации.
После получения координат пилоты Су-27 нанесли удар по обнаруженной цели. В результате точного попадания вражеская переправа была уничтожена.
Видеозаписью поделился один из украинских пилотов в своем Telegram-канале "Подсолнух".
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