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Новости Удары по логистике РФ Воздушная деятельность ВСУ
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Экипажи Су-27 Воздушных сил авиаударом разгромили логистическую переправу рашистов. ВИДЕО

Экипажи истребителей Су-27 Воздушных сил ВСУ нанесли прицельный авиаудар по логистическому маршруту российских оккупантов на одном из направлений фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинская разведка обнаружила переправу, которую противник использовал для логистических нужд, и передала ее координаты пилотам боевой авиации.

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После получения координат пилоты Су-27 нанесли удар по обнаруженной цели. В результате точного попадания вражеская переправа была уничтожена.

Видеозаписью поделился один из украинских пилотов в своем Telegram-канале "Подсолнух".

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