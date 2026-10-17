Екіпажі Су-27 Повітряних сил авіаударом розтрощили логістичну переправу рашистів. ВIДЕО
Екіпажі винищувачів Су-27 Повітряних сил ЗСУ завдали прицільного авіаудару по логістичному маршруту російських окупантів на одному з напрямків фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українська розвідка виявила переправу, яку противник використовував для логістичних потреб, та передала її координати пілотам бойової авіації.
Після отримання координат пілоти Су-27 завдали удару по виявленій цілі. Унаслідок точного влучання ворожу переправу було знищено.
Відеозаписом поділився один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".
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