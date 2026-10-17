Бойцы 115-й бригады второй раз за несколько дней поразили российский вертолет Ми-28 дроном в Белгородской области. ВИДЕО
Бойцы зенитно-ракетного дивизиона "Прибульці" 115-й бригады ВСУ во второй раз за несколько дней поразили российский ударный вертолет Ми-28 с помощью дрона на территории Белгородской области РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные совершили повторную атаку на вражеский вертолет того же типа. Предыдущее поражение Ми-28 произошло 14 октября также на территории Белгородской области.
На данный момент информации о степени повреждений обоих российских вертолетов нет. Их дальнейшее состояние остается неизвестным.
"Можем и повторяем! Ювелирная работа, железная выдержка, боевой дух. Иногда то, что для кого-то считается трудным и невозможным, для пилотов ЗРДн "Прибульці" — обычный день", — отметили украинские защитники в подписи к видео.
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Надеюсь летуны уже на концерте Йоси.