Бійці 115-ї бригади вдруге за кілька днів уразили російський вертоліт Мі-28 дроном на Бєлгородщині. ВIДЕО

Бійці зенітного ракетного дивізіону "Прибульці" 115-ї бригади ЗСУ вдруге за кілька днів уразили російський ударний вертоліт Мі-28 за допомогою дрона на території Бєлгородської області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові здійснили повторну атаку на ворожий вертоліт того самого типу. Попереднє ураження Мі-28 відбулося 14 жовтня також на території Бєлгородської області.

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Наразі інформації про ступінь пошкоджень обох російських вертольотів немає. Їхній подальший стан залишається невідомим.

"Можемо і повторюємо! Ювелірна робота, залізна витримка, бойова вдача. Іноді те, що для когось вважається важким і неможливим, для пілотів ЗРДн "Прибульці" - звичайний день", - зазначили українські захисники у дописі до відео.

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