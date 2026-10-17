УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
17401 відвідувач онлайн
Новини Знищення російської техніки
7 902 7

Момент підриву на міні автівки з російською піхотою на Донеччині зафільмував рашист на камеру GoPro. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому російський окупант зафіксував на нашоломну камеру GoPro момент підриву автомобіля з військовими РФ на міні на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час руху однією з доріг російські загарбники наїхали на заздалегідь встановлену міну, внаслідок чого стався потужний вибух.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На кадрах видно момент вибуху, після якого утворюється потужна хмара полум’я, що накриває російських піхотинців, які перебували на техніці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 115-ї бригади вдруге за кілька днів уразили російський вертоліт Мі-28 дроном на Бєлгородщині. ВIДЕО

Дивіться також: Екіпажі Су-27 Повітряних сил авіаударом розтрощили логістичну переправу рашистів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (22656) знищення (11357) міна (486)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 