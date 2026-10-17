Момент підриву на міні автівки з російською піхотою на Донеччині зафільмував рашист на камеру GoPro. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому російський окупант зафіксував на нашоломну камеру GoPro момент підриву автомобіля з військовими РФ на міні на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час руху однією з доріг російські загарбники наїхали на заздалегідь встановлену міну, внаслідок чого стався потужний вибух.

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На кадрах видно момент вибуху, після якого утворюється потужна хмара полум’я, що накриває російських піхотинців, які перебували на техніці.

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