Момент підриву на міні автівки з російською піхотою на Донеччині зафільмував рашист на камеру GoPro. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому російський окупант зафіксував на нашоломну камеру GoPro момент підриву автомобіля з військовими РФ на міні на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час руху однією з доріг російські загарбники наїхали на заздалегідь встановлену міну, внаслідок чого стався потужний вибух.
На кадрах видно момент вибуху, після якого утворюється потужна хмара полум’я, що накриває російських піхотинців, які перебували на техніці.
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