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Український пілот МіГ-29 "West" показав добірку точних ракетних ударів по російських повітряних цілях та їхнє знищення. ВIДЕО
Український пілот із позивним "West" 204-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ на винищувачі МіГ-29 знищив низку російських повітряних цілей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, український льотчик показав добірку прицільних ракетних пусків по ворожих повітряних цілях та моменти їх знищення.
На кадрах видно, як після прицілювання український пілот здійснює ракетні пуски по цілях противника. Унаслідок точних влучань у небі відбуваються вибухи, після яких ворожі об'єкти знищуються.
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