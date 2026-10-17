Український пілот МіГ-29 "West" показав добірку точних ракетних ударів по російських повітряних цілях та їхнє знищення. ВIДЕО

Український пілот із позивним "West" 204-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ на винищувачі МіГ-29 знищив низку російських повітряних цілей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український льотчик показав добірку прицільних ракетних пусків по ворожих повітряних цілях та моменти їх знищення.

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На кадрах видно, як після прицілювання український пілот здійснює ракетні пуски по цілях противника. Унаслідок точних влучань у небі відбуваються вибухи, після яких ворожі об'єкти знищуються.

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