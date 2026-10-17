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Новини Знищення російських окупантів
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Охоплені полум’ям тіла рашистів після влучання FPV-дрона батальйону SIGNUM у пікап на ходу. ВIДЕО 18+

Оператори батальйону SIGNUM 59-ї бригади Сил безпілотних систем завдали точного удару FPV-дроном по пікапу з трьома окупантами під час руху.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські пілоти наздогнали автомобіль противника та спрямували ударний безпілотник безпосередньо в загарбників, які перебували в кузові пікапа.

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Після влучання стався потужний спалах. На наступних кадрах видно, як ліквідованих окупантів охопило полум'я.

Відеозаписом бойової роботи поділилися бійці батальйону SIGNUM у своєму телеграм-каналі.

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Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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армія рф (22656) знищення (11357) ЗСУ (9267) дрони (9168) Сили безпілотних систем (674)
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Топ коментарі
+14
Ну точно вата, оно как горять... лепота...
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17.10.2026 15:13 Відповісти
+8
Для заспокоєння нервової системи дорослим (18+)можна використовувати різні розслаблюючі практики, дихальні вправи або безрецептурні заспокійливі засоби: перегляд точних ударів FPV - дронов по окупантам
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17.10.2026 18:31 Відповісти
+7
Уже на концерті кабздона! В перших рядах ....
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17.10.2026 15:54 Відповісти

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