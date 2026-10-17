Охоплені полум’ям тіла рашистів після влучання FPV-дрона батальйону SIGNUM у пікап на ходу. ВIДЕО 18+

Оператори батальйону SIGNUM 59-ї бригади Сил безпілотних систем завдали точного удару FPV-дроном по пікапу з трьома окупантами під час руху.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські пілоти наздогнали автомобіль противника та спрямували ударний безпілотник безпосередньо в загарбників, які перебували в кузові пікапа.

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Після влучання стався потужний спалах. На наступних кадрах видно, як ліквідованих окупантів охопило полум'я.

Відеозаписом бойової роботи поділилися бійці батальйону SIGNUM у своєму телеграм-каналі.

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