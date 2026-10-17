Охваченные пламенем тела рашистов после попадания FPV-дрона батальона SIGNUM в пикап на ходу. ВИДЕО
Операторы батальона SIGNUM 59-й бригады Сил беспилотных систем нанесли точный удар с помощью FPV-дрона по пикапу с тремя оккупантами во время движения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские пилоты догнали автомобиль противника и направили ударный беспилотник непосредственно на захватчиков, находившихся в кузове пикапа.
После попадания произошла мощная вспышка. На следующих кадрах видно, как уничтоженных оккупантов охватило пламя.
Видеозапись боевых действий опубликовали бойцы батальона SIGNUM в своем Telegram-канале.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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+14 Серый Вовк
показать весь комментарий17.10.2026 15:13 Ответить Ссылка
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