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Новости Уничтожение российских оккупантов
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Охваченные пламенем тела рашистов после попадания FPV-дрона батальона SIGNUM в пикап на ходу. ВИДЕО

Операторы батальона SIGNUM 59-й бригады Сил беспилотных систем нанесли точный удар с помощью FPV-дрона по пикапу с тремя оккупантами во время движения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские пилоты догнали автомобиль противника и направили ударный беспилотник непосредственно на захватчиков, находившихся в кузове пикапа.

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После попадания произошла мощная вспышка. На следующих кадрах видно, как уничтоженных оккупантов охватило пламя.

Видеозапись боевых действий опубликовали бойцы батальона SIGNUM в своем Telegram-канале.

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Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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армия РФ (24509) уничтожение (11045) ВСУ (8541) дроны (8433) Силы беспилотных систем (666)
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Топ комментарии
+14
Ну точно вата, оно как горять... лепота...
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17.10.2026 15:13 Ответить
+8
Для заспокоєння нервової системи дорослим (18+)можна використовувати різні розслаблюючі практики, дихальні вправи або безрецептурні заспокійливі засоби: перегляд точних ударів FPV - дронов по окупантам
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17.10.2026 18:31 Ответить
+7
Уже на концерті кабздона! В перших рядах ....
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17.10.2026 15:54 Ответить

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