Бойцы 71-й бригады с помощью НРК заложили взрывчатку в газовую трубу, по которой пытались пробраться рашисты
Бойцы 71-й отдельной аэромобильной бригады с помощью наземного роботизированного комплекса и тяжелого дрона-бомбардировщика взорвали газопровод, который российские оккупанты пытались использовать для скрытого проникновения на украинские позиции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, военные применили наземный роботизированный комплекс "Гимли", который доставил взрывчатку к газопроводу и заложил ее внутри.
После этого операторы тяжелого дрона-бомбардировщика сбросили боеприпас, активировав подрыв заложенного взрывчатого вещества.
Для проведения операции украинские защитники использовали боеприпас "Шрек" массой 140 килограммов.
Кадрами уничтожения вражеского маршрута проникновения поделились пилоты батальона ударных беспилотных авиационных комплексов 71-й отдельной аэромобильной бригады в своем Telegram-канале.
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