Рашисты не успели отвести бронетехнику - дронщики 66-й бригады нанесли серию ударов по танкам и БМП противника в Луганской области
Операторы батальона беспилотных систем "MARA" 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго уничтожили как минимум четыре единицы российской бронетехники на временно оккупированной территории Луганской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время наступательной операции "Вивальди" украинская пехота продвинулась вперёд, а оккупанты не успели отвести свои танки и боевые машины пехоты от новой линии фронта.
Вслед за пехотными подразделениями украинские военные оперативно переместили огневые средства ближе к переднему краю, что позволило обнаружить и атаковать вражескую технику.
На кадрах запечатлена серия точных ударов беспилотников по российским танкам и БМП.
Всего украинские операторы поразили как минимум четыре единицы тяжелой техники противника.
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