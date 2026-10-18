Рашисти не встигли відвести бронетехніку - дронарі 66-ї бригади завдали серії ударів по танках і БМП противника на Луганщині. ВIДЕО
Оператори батальйону безпілотних систем "MARA" 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго уразили щонайменше чотири одиниці російської бронетехніки на тимчасово окупованій Луганщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час наступальної операції "Вівальді" українська піхота просунулася вперед, а окупанти не встигли відвести свої танки та бойові машини піхоти від нової лінії фронту.
Слідом за піхотними підрозділами українські військові оперативно перемістили вогневі засоби ближче до переднього краю, що дозволило виявити та атакувати ворожу техніку.
На кадрах зафіксовано серію точних ударів безпілотників по російських танках і БМП.
Загалом українські оператори уразили щонайменше чотири одиниці важкої техніки противника.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль