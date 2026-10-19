ГУР охотится на российских диверсантов на дне Каховского водохранилища: трое оккупантов попали в плен. ВИДЕО

На Запорожском направлении бойцы батальона "Братство" из состава "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины противодействуют попыткам российских диверсионных групп проникнуть в тыл украинских позиций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР МО Украины.

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Российские диверсионные группы пытаются проникнуть в тыл Сил обороны

Осень 2026 года: враг не прекращает попыток подойти как можно ближе к Запорожью. Используя небольшие диверсионные группы, противник пытается проникнуть вглубь тыловых позиций Сил обороны, накопить силы для дестабилизации обстановки, нарушения логистики и уничтожения боевых расчетов украинских защитников.

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Бойцы ГУР ведут контрдиверсионную борьбу на дне Каховского водохранилища

Батальон "Братство" из состава "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины решительно сопротивляется действиям противника. На дне высохшего Каховского водохранилища, среди вновь образовавшихся земель и густых зарослей, разворачивается противостояние диверсионных групп - война без четко обозначенной линии фронта.



Бойцы роты "First Company" батальона "Братство" проводят контрдиверсионные мероприятия и зачищают территорию от вражеских диверсантов.

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Трое оккупантов попали в плен

На видео запечатлены результаты боевых действий: взятие в плен трех военнослужащих вражеской армии, одному из которых бойцы "Братства" сразу оказали первую медицинскую помощь, а также обнаружение и уничтожение вражеских диверсионных групп.



Батальон "Братство" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины продолжает выполнять боевые задачи, противодействуя попыткам противника проникнуть в тыл украинских сил и создать угрозу обороне на Запорожском направлении.

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