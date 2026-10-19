УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14149 відвідувачів онлайн
Новини Бойові дії на Запорізькому напрямку Контрдиверсійні заходи Сил оборони
3 800 44

ГУР полює на російських диверсантів на дні Каховського водосховища: троє окупантів потрапили в полон. ВIДЕО

На Запорізькому напрямку бійці батальйону "Братство" зі складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України протидіють спробам російських диверсійних груп проникнути в тил українських позицій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУР МО України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Російські диверсійні групи намагаються проникнути в тил Сил оборони

Осінь 2026-го: ворог не полишає спроб підійти якомога ближче до Запоріжжя. Використовуючи малі диверсійні групи, противник намагається проникнути вглиб тилових позицій Сил оборони, накопичити сили для дестабілізації обстановки, порушення логістики та знешкодження бойових розрахунків українських захисників.

Також читайте: Ворог хоче мобілізувати 600 тисяч осіб за два роки: ГУР розкрило плани РФ

Бійці ГУР ведуть контрдиверсійну боротьбу на дні Каховського водосховища

Батальйон "Братство" зі складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України рішуче чинить опір діям противника. На дні висушеного Каховського водосховища, серед новоутворених земель і густих заростей, розгортається протистояння диверсійних груп — війна без чітко визначеної лінії фронту.

Бійці роти "First Company" батальйону "Братство"проводять контрдиверсійні заходи та зачищають територію від ворожих диверсантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГУР закликає повідомляти про постачання іноземних компонентів до Росії

Троє окупантів потрапили в полон

На відео зафіксовано результати бойової роботи: взяття в полон трьох військовослужбовців ворожої армії, одному з яких одразу була надана перша медична допомога бійцями "Братства", а також виявлення та знищення ворожих диверсійних груп.

Батальйон "Братство" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України продовжує виконувати бойові завдання, протидіючи спробам противника проникнути в тил українських сил і створити загрозу обороні на Запорізькому напрямку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дев’ять "Молній" та один FPV-дрон: оператори "Ронінів" знищують ворожі БПЛА в небі над Запоріжжям. ВIДЕО

Автор: 

Запорізька область (5381) диверсія (499) ГУР (996)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Ну - і до чого тут "піхота"? Саме спецпідрозділи завжди займалися "контрдиверсійною" роботою...
показати весь коментар
19.10.2026 15:11 Відповісти
+4
..а як наших витягати?... Смердячим начхати на своїх....А наші там самі знаєте у яких умовах. Чи може є якийсь інший спосіб вимінювати?
показати весь коментар
19.10.2026 15:16 Відповісти
+4
не витягати потрібно - а робити умови, щоб туди не поттряпляти!
показати весь коментар
19.10.2026 15:19 Відповісти

Завантаження...

 
 