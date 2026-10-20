"Оріон", "Торнадо-С", "Бук-М3" та чотири РЛС: "Примари" ГУР показали результати ударів по російській техніці за місяць. ВIДЕО

Спецпідрозділ "Примари" Головного управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднив результати бойової роботи за минулий місяць. Серед уражених цілей російських окупантів — розвідувально-ударний безпілотник "Оріон", реактивна система залпового вогню "Торнадо-С", зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" та чотири радіолокаційні станції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідні результати бойової роботи оприлюднило ГУР МО України.

За інформацією української розвідки, протягом звітного періоду оператори спецпідрозділу "Примари" завдали ударів по низці важливих військових об'єктів і зразків озброєння російської армії.

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Зокрема, було уражено радіолокаційні станції "Каста-2Е" та "Небо-У", а також дві РЛС П-18, які використовуються противником для виявлення та супроводу повітряних цілей.

Серед інших цілей розвідників — російський розвідувально-ударний безпілотник "Оріон", реактивна система залпового вогню 9К515 "Торнадо-С" та зенітний ракетний комплекс "Бук-М3".

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Крім того, українські військові атакували місце складання та ремонту російських безпілотників.

Ще однією ціллю стала будівля, у якій перебував особовий склад 4-го десантно-штурмового батальйону 108-го десантно-штурмового полку армії РФ.

Таким чином, за даними ГУР, протягом місяця "Примари" уразили щонайменше дев'ять окремих цілей, серед яких сім одиниць військової техніки та два об'єкти противника.

"Гучні назви, грізні характеристики та мільйони, вкладені у військову техніку, не гарантують окупантам її недоторканності", — наголосили в українській розвідці.

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