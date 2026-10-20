Пограничники "Фенікс" с помощью стрелкового оружия сбили российские FPV-дроны и обезвредили вражескую засаду на дороге. ВИДЕО

Бойцы пограничного подразделения "Фенікс" сбили с помощью стрелкового оружия российские FPV-дроны и обезвредили вражеский беспилотник-засаду на Константиновском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время выхода на боевые позиции группа пограничников под руководством военного с позывным "Мультик" обнаружила вражеские беспилотники и открыла по ним огонь.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Украинские защитники уничтожили российские FPV-дроны непосредственно в воздухе, а также обезвредили дрон-"ждун", который находился посреди дороги в ожидании приближения военных Сил обороны.

Кадрами боевой работы пограничников поделились в официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Орион", "Торнадо-С", "Бук-М3" и четыре РЛС: "Примари" ГУР показали результаты ударов по российской технике за месяц. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кот "провел" разведку и вовремя сбежал: украинский дрон-"ждун" атаковал квадроцикл с двумя российскими оккупантами. ВИДЕО